Voyage au coeur des flûtes du monde Plouaret Plouaret Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Plouaret

Voyage au coeur des flûtes du monde Plouaret, 30 novembre 2022, Plouaret. Voyage au coeur des flûtes du monde

Médiathèque Chauvel Plouaret Ctes-d’Armor

2022-11-30 – 2022-11-30 Plouaret

Ctes-d’Armor Plouaret Concert découverte.

Avec Jean-Luc Thomas, flûtiste, compositeur, collecteur. compagnie.hirundo.rustica@gmail.com Plouaret

