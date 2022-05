Voyage au coeur de l’été Amiens, 1 juillet 2022, Amiens.

2022-07-01 – 2022-07-30

Amiens Somme

Du 1 au 30 juillet, embarquez pour un tour du monde musical, gustatif et artisanal grâce à la 18ème édition du festival ‘Voyage au cœur de l’été’ au cloître Dewailly à Amiens. Dans un lieu d’exception, assistez à un festival de sonorités, de danse et de musiques du monde et découvrez de nouvelles saveurs issues des quatre coins du globe grâce aux restaurateurs présents. La réservation est obligatoire, pour les concerts et pour dîner.

+33 9 63 50 88 65 http://www.voyageaucoeurdelete.com/

Amiens

