VOYAGE AU COEUR DE L’ANATOMIE Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

VOYAGE AU COEUR DE L’ANATOMIE, 11 mars 2023, Montpellier . VOYAGE AU COEUR DE L’ANATOMIE 2 Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 12:00:00 Montpellier

Hérault Amateurs de pièces anatomiques, cette visite est faite pour vous ! Qu’elles soient réelles, en cire, en plâtre ou en papier mâché, ces collections qui explorent le corps humain ou animal fascinent le public, en véritables témoins d’un enseignement médical pratiqué à Montpellier dès la fin du XVIIIème siècle. Au cours de la visite, vous découvrirez l’intérêt pédagogique de ces pièces présentant des anatomies normales et pathologiques, des écorchés et l’histoire de leurs créateurs. Une incursion passionnante dans des salles hors du commun. La visite inclut une salle emblématique de la Faculté de Médecine et la découverte des collections anatomiques Tekné Makré et Delmas-Orfila-Rouvière. IMPORTANT: Le conservatoire d’anatomie est fermé en raison de travaux de restauration. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ, devant la faculté de Médecine (bâtiment historique), 2 rue de l’Ecole de Médecine.

– Gratuités : guides diplômés avec carte.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. Amateurs de pièces anatomiques, cette visite est faite pour vous ! Qu’elles soient réelles, en cire, en plâtre ou en papier mâché, ces collections qui explorent le corps humain ou animal fascinent le public, en véritables témoins d’un enseignement médical pratiqué à Montpellier dès la fin du XVIIIème siècle. Montpellier

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 2 Rue de l'École de Médecine Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier /

VOYAGE AU COEUR DE L’ANATOMIE 2023-03-11 was last modified: by VOYAGE AU COEUR DE L’ANATOMIE Montpellier 11 mars 2023 2 Rue de l'École de Médecine Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault