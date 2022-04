Voyage au centre de la ville – Visite guidée en famille Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Voyage au centre de la ville – Visite guidée en famille Nantes Centre et Quartiers, 20 juillet 2022, Nantes. 2022-07-20

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) En famille Visite guidée Nantes Tourisme – en famille (visite conseillée pour enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte) Ville natale de Jules Verne, Nantes porte l’empreinte du célèbre écrivain dans ses moindres recoins.En alternant lectures, jeux pour petits et grands, ou encore anecdotes sur des lieux emblématiques, ce parcours familial urbain propose de découvrir le centre de la ville, avec les yeux de Jules Verne.Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.nantes-tourisme.com/fr/visites-guidees

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Centre et Quartiers Adresse . Ville Nantes Age maximum En famille lieuville Nantes Centre et Quartiers Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Centre et Quartiers Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Voyage au centre de la ville – Visite guidée en famille Nantes Centre et Quartiers 2022-07-20 was last modified: by Voyage au centre de la ville – Visite guidée en famille Nantes Centre et Quartiers Nantes Centre et Quartiers 20 juillet 2022 Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes

Nantes Loire-Atlantique