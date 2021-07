Voyage au centre de la terre Soissons, 11 août 2021-11 août 2021, Soissons.

Voyage au centre de la terre 2021-08-11 – 2021-08-11

Soissons Aisne

15 15 Après avoir créé 20000 LIEUES SOUS LES MERS,vivez la grande aventure de Jules Verne au fond des volcans Islandais,

vibrez en compagnie du professeur Lidenbrock et de ses comparses et laissez-vous porter par cette mise en scène étonnante de lumière et mapping vidéo !

+33 3 23 53 54 42

compagnie acaly

dernière mise à jour : 2021-07-17 par