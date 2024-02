« Voyage au centre de la terre » Gouffre de Padirac Padirac, vendredi 10 mai 2024.

En 1864, Jules Verne publiait son célèbre roman d’aventure, Voyage au Centre de la Terre. À l’occasion des 160 ans de sa parution, le Gouffre de Padirac et Crumble Production vous embarquent dans l’univers du livre à travers une pièce de théâtre immersif inédite.

Cette nouvelle production vous transportera dans le grand siècle des explorations de la Belle Époque où plus de 14 comédiens vous feront vivre une expérience hors du commun entre rêve et réalité. Elle entre en parfaite résonnance avec l’essence même du site, qui célèbre dans chacune de ses propositions l’exploration, l’aventure et la découverte.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE, À la recherche d’Axel Lidenbrock

Création 2024 exclusive de Crumble Production pour le Gouffre de Padirac Nous sommes au printemps 1899 et vous êtes invité à la soirée d’inauguration du Gouffre de Padirac.

Edouard-Alfred Martel, pionnier dans l’exploration de cette curiosité géologique majeure, est heureux de faire visiter en avant-première et à quelques élus triés sur le volet, le fameux Trou du diable de la vallée de la Dordogne.

Pour l’occasion, plusieurs invités de marque ont été conviés à la célébration dont l’illustre romancier Jules Verne et la comédienne Sarah Bernhardt. Mais alors que la soirée bat son plein, une jeune femme, en panique, fait irruption. C’est Élizabeth, elle explique que son fiancé, Axel Lidenbrock, est descendu seul dans le Gouffre et qu’il a disparu, enlevé par un monstre ailé. Les visiteurs vont alors partir dans une

véritable chasse à l’homme et descendre au centre de la Terre pour le retrouver. Au fil de leur parcours, les visiteurs feront la rencontre de nos protagonistes. Ensemble ils visiteront les entrailles de la Terre et seront transportés dans l’univers fabuleux de Jules Verne afin de résoudre le mystère de la disparition d’Axel Lidenbrock.

Mise en scène Juliette Colin

Texte Toni Avenard

Directeur de production Louis-Marie Rohr

CRUMBLE PRODUCTION

Collectif d’artistes-auteurs, comédiens, scénographes et développeurs spécialisés dans la création de spectacles immersifs, Crumble Production repousse les frontières du spectaculaire, en mêlant habilement théâtre classique, nouvelles technologies et participation du public.

LE THÉATRE IMMERSIF, C’EST QUOI ?

C’est une pièce de théâtre dans laquelle les spectateurs se mêlent à la performance en évoluant librement au sein des décors et des personnages. Le “quatrième mur” qui sépare habituellement la scène du public n’existe plus le spectateur devient acteur et choisit d'appréhender lui-même sa propre expérience. Il peut décider de suivre n’importe quel personnage, de s’attarder pour s’imprégner du décor et se laisser guider par le déroulement de l’histoire. Cette forme de théâtre a déjà largement fait ses preuves dans les pays anglo-saxons. Plus fluide que l’escape game et plus ludique que le théâtre classique, le théâtre immersif suscite un intérêt grandissant auprès du public en France.

CE QUI VOUS ATTEND

Un cocktail de bienvenue dans le restaurant du Gouffre avec interaction des personnages.

Une enquête jouée à 103 m sous terre 14 comédiens et une équipe de figurants.

2 Dates exceptionnelles les vendredi 10 et samedi 11 mai 2024

Départs spectacle à 20h et 21h

Durée de l’expérience environ 2h

A partir de 10 ans

Tenue confortable, vêtement chaud et chaussures fermées recommandés

Nombre de places limité, réservez vite vos billets ! 9595 95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 20:00:00

fin : 2024-05-11

Gouffre de Padirac

Padirac 46500 Lot Occitanie

