Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le sol est une étonnante et puissante construction du vivant. Il abrite 25 % des espèces connues. Il assure le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Il fait la fertilité des océans, régule le cours des rivières, modifie le climat. C’est tout simplement l’origine du monde. Hélas, par ignorance, nous l’endommageons depuis des millénaires. Marc-André Selosse nous invite à un magnifique périple souterrain pour comprendre ce sol que nous piétinons, dans l’espoir de retisser le lien perdu qui nous unit à la nature.



Conférence animée par Marc-André Selosse, dans le cadre du festival Les Journées de l'éloquence. Retransmission en direct sur leur page Facebook et leur chaine YouTube Le sol est une étonnante et puissante construction du vivant. Il abrite 25 % des espèces connues. Il assure le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Il fait la fertilité des océans, régule le cours des rivières, modifie le climat. C'est tout simplement l'origine du monde. Hélas, par ignorance, nous l'endommageons depuis des millénaires. Marc-André Selosse nous invite à un magnifique périple souterrain pour comprendre ce sol que nous piétinons, dans l'espoir de retisser le lien perdu qui nous unit à la nature.

Une vente de livres et une séance de dédicaces sont prévues avec notre partenaire "La librairie Le blason" à l'issue de la rencontre.



