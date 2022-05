Voyage au centre de la terre

Voyage au centre de la terre, 2 juillet 2022, . Voyage au centre de la terre

2022-07-02 22:00:00 – 2022-07-02 Voyage au centre de la terre

Cie Acaly

Une aventure palpitante dans les profondeurs de la terre, d’après le roman de Jules Verne, mêlant théâtre, percussions, batterie, chant et mapping.

Tarifs : Adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit pour les – de 8 ans Voyage au centre de la terre

