Voyage au bout du monde et de soi, avec Emmanuel Lepage et Edmond Baudoin Auditorium Rennes, jeudi 11 avril 2024.

Voyage au bout du monde et de soi, avec Emmanuel Lepage et Edmond Baudoin Événement des Champs Libres Jeudi 11 avril, 18h30 Auditorium

Début : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

Un voyage au Chili, pays de luttes, et la maladie ont amené les dessinateurs et auteurs Emmanuel Lepage et Edmond Baudoin à réaliser un livre à quatre mains intitulé Au pied des étoiles, qui est avant tout « une réflexion sur l’art, le collectif, la force des rêves et des espérances ». Ils viennent partager « ce voyage au bout de soi » et une discussion avec Sébastien Gnaedig, directeur éditorial de Futuropolis, à l’occasion des 50 ans de la maison d’édition.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

