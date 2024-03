Voyage au bout du monde et de soi, avec Emmanuel Lepage et Edmond Baudoin Auditorium Rennes, jeudi 11 avril 2024.

Événement des Champs Libres Jeudi 11 avril, 18h30 1

Du 2024-04-11 18:30 au 2024-04-11 20:00.

Un voyage au Chili, pays de luttes, et la maladie ont amené les dessinateurs et auteurs Emmanuel Lepage et Edmond Baudoin à réaliser un livre à quatre mains intitulé Au pied des étoiles, qui est avant tout « une réflexion sur l’art, le collectif, la force des rêves et des espérances ». Ils viennent partager « ce voyage au bout de soi » et une discussion avec Sébastien Gnaedig, directeur éditorial de Futuropolis, à l’occasion des 50 ans de la maison d’édition.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine