Voyage au bout du conte

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-02-23 14:30:00

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 8 Luna est une femme qui voyage énormément. Aujourd’hui, avec sa petite valise, elle prend possession du théâtre et nous parle de ses voyages. Elle nous fait entrer dans un monde pleins de couleurs et de chansons et nous embarque dans une valse infini au-delà du temps et de l’espace. Seriez-vous emportés par ce tourbillon de magie ?



Un spectacle qui invite à la rêverie dans une mise en scène pleine de poésie où les parents prennent autant de plaisir que les enfants.



Conte plein de couleurs et de chansons par Léa Zatte

Cie du Renard Bleu

Dès 3 ans

Un spectacle qui invite à la rêverie dans une mise en scène pleine de poésie où les parents prennent autant de plaisir que les enfants.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Jeune+public_7.html

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

