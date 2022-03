Voyage au bout de l’ennui – Compagnie Lamento Salle des fêtes Raymond Mulard, 20 avril 2022, Pussay.

Et si s’ennuyer n’était pas si mal ? Et si l’ennui était à l’origine d’un super pouvoir créatif qui sommeille en chacun de nous ? Voilà une odyssée collective et joyeuse où l’ennui s’étire comme un jeu. Les imaginaires des cinq danseurs se déploient dans un seul objectif, embarquer pour le bout de l’ennui ! Représentation suivie d’une rencontre avec les artistes, pour tout comprendre sur les étapes de création d’un spectacle. Dans le cadre des Rencontres Essonne Danse, en partenariat avec le Collectif Essonne Danse Compagnie Lamento / Avec Carla Diego, Gaétan Jamard, Caroline Jaubert, Jean-Charles Jousni, Jérémy Kouyoumdjian, danseurs – Sylvère Lamotte, chorégraphie – Jean-Philippe Borgogno, création lumière et son À la Salle des fêtes Raymond Mulard de Pussay, place du Jeu de Paume (accès PMR) Lien billeterie : [[https://web.digitick.com/voyage-au-bout-de-l-ennui-spectacle-salle-des-fetes-r-mulard-pussay-20-avril-2022-css5-etampois-pg101-ri8133615.html](https://web.digitick.com/voyage-au-bout-de-l-ennui-spectacle-salle-des-fetes-r-mulard-pussay-20-avril-2022-css5-etampois-pg101-ri8133615.html)](https://web.digitick.com/voyage-au-bout-de-l-ennui-spectacle-salle-des-fetes-r-mulard-pussay-20-avril-2022-css5-etampois-pg101-ri8133615.html) Tarifs 3€/5€ Durée 50 minutes En famille, dès 6 ans Pour les curieux : Goûter philo parents-enfants « Je m’ennuie, et alors ? » Par l’association Les Petites Lumières *Mercredi 13 avril à 15h, à la Bibliothèque municipale Annick Laisné de Pussay, 2 Bis Place du Jeu de Paume (accès PMR) Gratuit, inscription 01 64 95 37 85 *Samedi 16 avril à 15h, à la Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers d’Étampes – 4, rue Sainte-Croix Gratuit, inscription 01 64 94 05 65

3 à 5€

Salle des fêtes Raymond Mulard Place du jeu de paume, Pussay Pussay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T15:30:00