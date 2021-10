Tassin-la-Demi-Lune Espace Culturel l'Atrium Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Voyage à Travers l’Impossible Espace Culturel l’Atrium Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

Voyage à Travers l’Impossible Espace Culturel l’Atrium, 23 mars 2022, Tassin-la-Demi-Lune. Voyage à Travers l’Impossible

Espace Culturel l’Atrium, le mercredi 23 mars 2022 à 17:00

**Une féerie théâtrale familiale** où s’entremêlent voyage, imaginaire, manipulation d’objets et la conviction de toujours suivre ses rêves. Une adaptation magnifiquement interprétée par **Edouard Honegger** endossant à lui seul une cinquantaine de personnages, dans une énergie et une précision folle. Le décor vous plonge immédiatement dans l’univers pour vous faire voyager du fond des mers jusqu’à la Lune, à travers les plus belles aventures de l’auteur ! **L’histoire** : Jules a une nouvelle histoire à raconter, celle de Georges, un jeune homme qui ne rêve que de voyages extraordinaires. Grâce à un philtre magique inventé par un mystérieux docteur, il va quitter le Danemark pour un tour du globe qui l’amènera au centre de la terre, au fond des mers et même dans l’espace. Il traversera une multitude d’aventures afin de réaliser son voyage à travers l’impossible… **Les petits plus** : Après le spectacle, échangez avec le comédien au cœur de l’exposition « Jules Verne illustré » en salle Darnas (Dès 6 ans – Horaire : 18h – gratuit).

Tarif Unique : 7 euros

De Jules Verne, Cie ART’SCENIC Espace Culturel l’Atrium 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T17:00:00 2022-03-23T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Autres Lieu Espace Culturel l'Atrium Adresse 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-Lune Ville Tassin-la-Demi-Lune lieuville Espace Culturel l'Atrium Tassin-la-Demi-Lune