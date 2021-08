L'Huisserie L'Huisserie L'Huisserie, Mayenne VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

L’Huisserie Mayenne L’Huisserie Ecluse, moulin, château, menhir sont autant d’époques où l’homme a marqué son empreinte. Tous ces éléments historiques sont visibles du chemin du halage, sans compter la richesse écologique des lieux.

1 km aller-retour

Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement

