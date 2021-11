Rouen Musée des Antiquités Rouen, Seine-Maritime Voyage à travers l’Antiquité Musée des Antiquités Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Voyage à travers l’Antiquité Musée des Antiquités, 1 décembre 2021, Rouen. Voyage à travers l’Antiquité

Musée des Antiquités, le mercredi 1 décembre à 14:00

Quand la science déconstruit les légendes… Quand la science déconstruit les légendes, séance couplée avec les médiatrices du Muséum d’histoire naturelle Musée des Antiquités 198 rue Beauvoisine Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Antiquités Adresse 198 rue Beauvoisine Ville Rouen lieuville Musée des Antiquités Rouen