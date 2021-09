Saint-Leu Mascarin - Jardin botanique de La Réunion La Réunion, Saint-Leu Voyage à quai Mascarin – Jardin botanique de La Réunion Saint-Leu Catégories d’évènement: La Réunion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mascarin – Jardin botanique de La Réunion

Le dessinateur et photographe dépeignent, chacun à sa façon et ensemble, l’univers des ports avec leurs machines, leurs navires ainsi que les hommes et les femmes qui y travaillent. Exposition de dessins de Sébastien SAILLY et de photographies de Yannick RIET sur la vie des quais du Port Mascarin – Jardin botanique de La Réunion 2, rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu Saint-Leu La Réunion

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

