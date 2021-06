Voyage à Nantes : Le Parfum Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 22 août 2021-22 août 2021, Nantes.

2021-08-22 Tour du Fer à Cheval – en accès libre du 12 juin au 22 août 2021 : Découverte des trois parfums et vote du public.du 23 août au 12 septembre 2021 : Découverte des trois parfums, dont le parfum élu à partir du 26 août.

Horaire : 10:00 19:00

Voyage à Nantes : Le Parfum Trois parfumeurs renommés, Marc-Antoine Corticchiato, Bertrand Duchaufour et Mélanie Leroux, ont été invités par Le Voyage à Nantes à interpréter la ville en un parfum. Une seule de ces trois créations originales sera commercialisée fin 2021. Mais laquelle ? C’est à vous, Nantais et voyageurs de passage, de voter ! La scénographie de la découverte des trois parfums et la conception du flacon ont été confiées à Atelier Polyhedre, studio de création et de production de céramique, dont le langage formel simple privilégie le rapport entre le contenant et le contenu, les formes géométriques, les lignes, les symétries altérées, la pureté des couleurs et des matières, et dont le répertoire s’inspire du monde naturel, du développement des végétaux, de la géologie et de l’eau. Atelier Polyhedre imagine une scénographie en noir et blanc. Les formes et les matières évoquent un monde liquide en suspens. Sur un sol noir, des tables à la surface noire, laquée, réfléchissante telle de l’eau et aux contours sinueux des îles de Loire accueillent des présentoirs en céramique blanc brillant dont le cône rappelle un ustensile nécessaire à la préparation d’un parfum. Chaque objet retient des languettes imprégnées de chacune des trois senteurs. Après cette découverte à l’aveugle, le visiteur est invité à glisser une bille transparente dans le réceptacle du parfum de son choix, comme si des gouttes emplissaient peu à peu le flacon du futur parfum élu. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes