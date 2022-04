Voyage à la découverte des collections du musée Testut Latarjet des sciences médicales. Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile Catégories d’évènement: Marcy-l'Étoile

Métropole de Lyon

Voyage à la découverte des collections du musée Testut Latarjet des sciences médicales. Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, 14 mai 2022, Marcy-l'Etoile. Voyage à la découverte des collections du musée Testut Latarjet des sciences médicales.

Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, le samedi 14 mai à 20:30

Fondé en 1854 dans le cadre de l’école préparatoire de médecine de Lyon, le musée Testut Latarjet des Sciences Médicales rassemble les collections constituées depuis le XVIIIème siècle par la Société de Médecine de Lyon. Le musée, dépositaire de collections historiques remarquables, offre un panorama complet de l’anatomie humaine normale et pathologique (Testut), des thérapeutiques anciennes (droguier Gilibert), de l’histoire naturelle médicale, de l’odontologie, de la criminologie (Lacassagne), de l’ophtalmologie (Monoyer), de la chirurgie osseuse (Ollier) et plus généralement de l’histoire de la pensée et des techniques médicales. Jean-Christophe Neidhardt et Jean-Pierre Neidhardt Durée : 1h Public : Adultes. Réservation obligatoire [[contact@musee-docteur-merieux.com](mailto:contact@musee-docteur-merieux.com)](mailto:contact@musee-docteur-merieux.com)

Adultes. Réservation obligatoire contact@musee-docteur-merieux.com

Voyage à la découverte des collections du musée Testut Latarjet des sciences médicales. Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 309 avenue Jean Colomb, Marcy-l’Etoile, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Marcy-l’Etoile Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marcy-l'Étoile, Métropole de Lyon Autres Lieu Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Adresse 309 avenue Jean Colomb, Marcy-l'Etoile, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Marcy-l'Etoile lieuville Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile Departement Métropole de Lyon

Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcy-letoile/

Voyage à la découverte des collections du musée Testut Latarjet des sciences médicales. Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 2022-05-14 was last modified: by Voyage à la découverte des collections du musée Testut Latarjet des sciences médicales. Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Musée de sciences biologiques Dr Mérieux 14 mai 2022 Marcy-l'Étoile Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile

Marcy-l'Etoile Métropole de Lyon