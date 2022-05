Voyage à la cité de l’architecture et du patrimoine à Paris

2022-07-03 08:00:00 – 2022-07-03 Voyage organisé.

Découvrez l’exposition « Machu Picchu et les trésors du Pérou » avec l’OMA.

Prévoir un pique-nique. Voyage organisé.

Prévoir un pique-nique.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

