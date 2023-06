Sortie à la mer – Direction Fort-Mahon Voyage à Fort-Mahon Fort-Mahon-Plage, 22 août 2023, Fort-Mahon-Plage.

Sortie à la mer – Direction Fort-Mahon Mardi 22 août, 08h00 Voyage à Fort-Mahon 3€ par participant

Cet été, la ville de Beauchamp et le CCAS vous proposent une sortie à la mer pour les familles ne partant pas en vacances. Cap sur Fort-Mahon et sa plage, immense terrain de jeux pour profiter de la nature et faire le plein de bonnes ondes.

Voyage à Fort-Mahon 80120 Fort-Mahon Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0638056392 »}, {« type »: « email », « value »: « e.cohendet@ville-beauchamp.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T08:00:00+02:00 – 2023-08-22T20:00:00+02:00

