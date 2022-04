VOYAGE À CHANTELUNE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

VOYAGE À CHANTELUNE Toulouse, 25 mai 2022

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

Toulouse Haute-Garonne Toulouse 5 EUR 5 6 Embarquez pour un voyage en musique à la recherche du Pays de Chantelune.

Sur le chemin de Chantelune, vous trouverez : un violon, une guitare, des percussions et deux voix qui s’amusent, des chansons connues à partager, des chansons inconnues à découvrir, tout cela parsemé d’un souffle de poésie musicale. Y’a plus de lune là haut !!! Il parait qu’il existe un pays, où quand l’on chante, la lune apparaît. On y va ?

Concert pour enfants. De 2 à 6 ans ans. Par la compagnie Au fil des Sons.

