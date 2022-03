Voyage à Chambord Place de la mairie liglet Catégories d’évènement: Liglet

Vienne

Voyage à Chambord Place de la mairie, 19 mai 2022, liglet. Voyage à Chambord

Place de la mairie, le jeudi 19 mai à 07:00

### Voyage au Chateau de Chambord 7h00 Rendez-vous place de la mairie 7h15 Départ de Liglet 9h00 Pause-café à la station des Champs d’Amour 11h00 Arrivée au château de Chambord 11h45 Spectacle chevaux et rapaces 13h00 – 14h45 Déjeuner au restaurant du château 15H00 – 16h45 Visite libre du château et des jardins avec audio guide 17h00 Départ de Chambord 19h30 Retour à Liglet

Sur inscription, tarifs 30€ pour les adhérents à l’association, 40€ pour les non adhérents.

Voyage à la journée en autocar avec spectacle chevaux et rapaces, déjeuner au restaurant du château et visite libre l’après-midi. Place de la mairie 1 place de la mairie liglet vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T07:00:00 2022-05-19T19:30:00

