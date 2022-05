Vox Vesunna Chœur d’hommes du Périgord Ribérac Ribérac Catégories d’évènement: Dordogne

Vox Vesunna est le premier chœur d'hommes en Périgord. Il souhaite promouvoir le chant choral masculin en Dordogne et au-delà. Ils sont actuellement 25/30 choristes répartis au sein de 4 pupitres : Ténor 1 – Ténor 2 – Baryton – Basse et viendront faire vibrer les pierres de la Collégiale de Ribérac. Au programme, chants sacrés, chants du monde basque, russe, negro-spirituals, œuvres classiques… Entrée 5 €

