Vox Populi : Présentation et visionnage du film « SHTTLE » Présentation par la Licra et visionnage du film « SHTTLE » à l’occasion de la 5e édition du festival Vox Populi Mercredi 27 mars, 20h00 Ciné Mourguet

Réalisé par Ady Walter

Fiction | Ukraine, France | Sorti en salle en 2023 | 1h52 | Vostfr

Présenté par la LICRA

Eté 1941, veille de l’invasion de l’Ukraine soviétique par les nazis. Dans un shtetl un jeune homme revenu de la ville attise les querelles entre laïcs et religieux et remet en question un mariage prévu quelques jours plus tard. Ce seront les dernières 24 heures d’un village avant sa destruction lors de l’opération Barbarossa.

Tarif : de 6,40€ à 6,90€

Ciné Mourguet 15 rue Deshay à Sainte Foy les Lyon Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes