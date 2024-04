VOX POPULI – Instantanés de vies en Phonomaton Chantiers du Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, dimanche 16 juin 2024.

VOX POPULI – INSTANTANÉS DE VIES EN PHONOMATON est une forme hybride qui mêle récolte de témoignages, performance d’actrice(s) et création sonore, le tout dans un Phonomaton, caravane inspirée des Photomaton des années 70. Cette création questionne la notion d’expression publique et la place que notre société lui accorde. Son écriture s’appuie sur une vaste récolte de témoignages autour d’expressions imagées, populaires, cocasses et poétiques. _Avoir le trouillomètre à zéro, faire le joli cœur, être vent debout, perdre le nord, s’en pourlécher les babines_…: les portes d’entrée que nous avons choisies pour parler de peur, de séduction, de convictions, de ce qui nous chamboule et de ce qui nous met l’eau à la bouche. Ces enregistrements constituent la matière première du spectacle (à l’intérieur et à l’extérieur de la caravane).

Chantiers du Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

