Vox Low • Scalping à la Station-Gare des Mines La Station – Gare des Mines, 16 février 2023, Paris-18E-Arrondissement.

Le jeudi 16 février 2023

de 20h00 à 01h00

. payant

14€ en prévente

18€ sur place

Les parisiens de Vox Low sont de retour à la Station le le 16 février 2023 avec leur subtil mélange d’influences sixties et techno. Ils seront accompagnés des anglais de Scalping.

29, avenue de la Porte d’Aubervilliers

→ Vox Low

Les parisiens de Vox Low sont probablement les plus proches parents de Frustration avec un son post-punk, cold wave très musclé qui puise ses influences aussi bien chez Primal Scream que chez… Gary Numan ! Fidèle à une volonté d’indépendance et d’expérimentation, le quatuor alterne les sorties sur Born Bad Records et les expériences avec de petits labels. En concert, on reste scotché·e par l’une des rares formations à avoir su surfer avec classe entre les influences sixties–rockabilly et la techno froide et minimale venant du côté de Cologne ou de Berlin.

https://voxlowparis.bandcamp.com/

→ Scalping

Depuis leur base à Bristol, les quatre membres de Scalping provoquent une véritable tempête sonore en mêlant dance music et sonorités punk et métal. En live, le résultat est sidérant.

https://scalpingmusic.com/

Collectif MU