Vox, le mot sur le bout de la langue Théâtre Antoine Vitez, 21 juin 2022, Ivry-sur-Seine.

Vox, le mot sur le bout de la langue

le mardi 21 juin à Théâtre Antoine Vitez

Au commencement était le Verbe, nous dit-on…Le mot avant la chose et les sons avant le mot. Les sons, les balbutiements, les babillages, les hésitations du son qui se cherche, se forme, éclot et éclate avant même d’avoir une signification.Qu’à cela ne tienne… Sur scène, deux interprètes écoutent et font vibrer les sons, souffles et syllabes. La chanteuse-comédienne tente de les attraper, jongle avec leurs échos ; elle explore l’étendue de sa voix comme le fait le jeune enfant qui découvre le langage, son langage. Le créateur sonore rebondit, modèle et spatialise en direct ces sons, ces mots déjà en gestation. L’espace de jeu est jonché de globes suspendus, de vases posés, dont chacun est le laboratoire d’expérimentations vocales, créant une alchimie de consonnes et de voyelles, de sons et de sens mêlés. La chanteuse joue avec ces bocaux, y plonge un visage, une main, elle y capture les mélodies qui l’habitent, les voix qui l’entourent. Son corps se métamorphose et épouse les formes des sons que son partenaire musicien module. Toute la scénographie devient sonore et se met à dialoguer. La voix devient progressivement langage, puis chant et construit un décor où la frontière entre les artistes et le public s’efface. Murmures, chants, cris, balbutiements, causeries s’y répondent joyeusement. Vox, le mot sur le bout de la langue fait ainsi de la voix son matériau de création et invente un langage musical partagé et libérateur.

Spectacle vocal et sonore dès 9 mois, Cie La Balbutie, Juliette Plihon

Théâtre Antoine Vitez 1 Rue Simon Dereure, 94 200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T09:30:00 2022-06-21T10:00:00;2022-06-21T11:00:00 2022-06-21T11:30:00;2022-06-21T14:30:00 2022-06-21T15:00:00