Le trésor des Architectes Vouziers Vouziers, 14 octobre 2023, Vouziers.

Le trésor des Architectes Samedi 14 octobre, 14h00 Vouziers Sur inscription

Venez fêter les Journées Nationales de l’Architecture en parcourant la ville de Vouziers.

Mettez vous dans la peau d’un enquêteur pour repérer les indices et résoudre les énigmes.

Votre sens de la déduction et de l’observation seront vos meilleurs atouts pour trouver le trésor des architectes.

Jeu de piste à Vouziers le 14 octobre à partir de 14h, départ Place Carnot.

Gratuit sur réservation uniquement :

Par téléphone : 06 01 37 01 12 / 06 74 55 89 11

Par mail : amata.archi@gmail.com

Un jeu de piste organisé par AMATA, réalisé par Illusion Escape et avec le soutien de :

la DRAC, la Ville de Vouziers, Les Tourelles, Destination Sud Ardennes et la MACA

