Jeu de piste : Le Trésor des Architectes Vouziers Vouziers Catégories d’Évènement: Ardennes

Vouziers Jeu de piste : Le Trésor des Architectes Vouziers Vouziers, 14 octobre 2023, Vouziers. Jeu de piste : Le Trésor des Architectes Samedi 14 octobre, 14h00 Vouziers Sur réservation A partir de 14h, lancez-vous à la recherche du trésor des architectes ! Un jeu de piste gratuit sur inscription par mail (amata.archi@gmail.com) ou par téléphone (06 74 55 89 11)

Chacun peut y trouver son bonheur : seul, en famille, ou entre amis, pour un moment de découverte ou d’amusement, rejoignez-nous pour parler d’architecture.

+ d’info par ici : https://fb.me/e/2YMPNYTKz Vouziers Place Carnot, vouziers Vouziers 08400 Vouziers Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « amata.archi@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674558911 »}] [{« link »: « mailto:amata.archi@gmail.com »}, {« link »: « https://fb.me/e/2YMPNYTKz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00 AMATA Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Vouziers Autres Lieu Vouziers Adresse Place Carnot, vouziers Ville Vouziers Departement Ardennes Lieu Ville Vouziers Vouziers latitude longitude 49.397619;4.700538

Vouziers Vouziers Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouziers/