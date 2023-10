Enquête Vouziers Vouziers, 14 octobre 2023, Vouziers.

Enquête Samedi 14 octobre, 14h00 Vouziers Gratuit, sur inscription

Redécouvrez Vouziers et ses bâtiments en vous amusant : RDV SAMEDI 14 OCTOBRE À 14H pour le JEU DE PISTE DES ARCHITECTES ️ !

➡️ Mettez vous dans la peau d’un enquêteur pour repérer les indices et résoudre les énigmes ️‍♂️

Votre sens de la déduction et de l’observation seront vos meilleurs atouts pour trouver le Trésor des Architectes …

GRATUIT – Réservation obligatoire :

Par téléphone : 06 01 37 01 12 / 06 74 55 89 11

Par mail : amata.archi@gmail.com

Un jeu de piste organisé par l’AMATA (Association de Médiation de l’Architecture en Territoire Ardennais) et réalisé par Illusion – Escape Game et avec le soutien de :

la DRAC, la Ville de Vouziers, Les Tourelles Vouziers, Destination Sud-Ardennes et la Maison De l’Architecture Champagne-Ardenne.

Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin Ministère de la Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

AMATA