Fête de la musique Vouziers, 21 juin 2024, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

vendredi 21 juinCélébrez la magie de la musique lors de notre Fête de la musique ! Plongez dans une journée où les mélodies envoûtantes envahissent les rues, les artistes locaux illuminent la scène et où la joie de partager la musique règne en maître..

2024-06-21 fin : 2024-06-21 . .

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



friday, June 21Celebrate the magic of music at our Fête de la musique! Immerse yourself in a day when enchanting melodies fill the streets, local artists light up the stage and the joy of sharing music reigns supreme.

viernes, 21 de junio¡Celebre la magia de la música en nuestra Fête de la musique! Sumérjase en una jornada en la que las calles se llenan de melodías evocadoras, los artistas locales iluminan los escenarios y reina la alegría de compartir la música.

freitag, 21. JuniFeiern Sie die Magie der Musik bei unserer Fête de la Musique! Tauchen Sie ein in einen Tag, an dem betörende Melodien die Straßen füllen, lokale Künstler die Bühne erleuchten und die Freude am gemeinsamen Musizieren regiert.

Mise à jour le 2023-11-02 par Ardennes Tourisme