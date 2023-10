Festival Metal Vouziers Vouziers, 28 octobre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

33° édition du festival de Vouziers samedi 28 octobre 2023Ouverture des portes : 13 h 00 à la salle des fêtes de VouziersHard Rock avec Sortilège, Koritni, Titan, That’smy Jam, Misanthrope, Pink Rose, Heartline, No return Tarif 45€ (+ de 15ans)Réservation auprès de l’Association Pourquoi Pas.

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



33rd Vouziers Festival Saturday, October 28, 2023Doors open at 1:00 p.m. at the Salle des Fêtes in VouziersHard Rock with Sortilège, Koritni, Titan, That’smy Jam, Misanthrope, Pink Rose, Heartline, No Return Price 45? (over 15)Book with Association Pourquoi Pas

33º Festival de Vouziers Sábado 28 de octubre de 2023Apertura de puertas: 13.00 h en la sala del pueblo de VouziersRock duro con Sortilège, Koritni, Titan, That’smy Jam, Misanthrope, Pink Rose, Heartline, No return Precio 45? (mayores de 15 años)Reservas a través de la Asociación Pourquoi Pas

33° Festival de Vouziers Samstag, 28. Oktober 2023Türöffnung: 13.00 Uhr in der Festhalle von VouziersHard Rock mit Sortilège, Koritni, Titan, That’smy Jam, Misanthrope, Pink Rose, Heartline, No return Tarif 45? (+ 15Jahre)Reservierung bei der Association Pourquoi Pas

