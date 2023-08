SHOWROOM MINERAUX ET BIJOUX Vouziers, 2 septembre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Le samedi 2 septembre 2023, de 10H30 à 18H00 Portes ouvertes du magasin en ligne « Les Méditations d’Alisea » dans lequel vous trouverez des minéraux, pierres polies, brutes, gravures et également des bijoux artisanaux.Recevez également de précieux conseils en lithothérapie et bien-être..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Saturday, September 2, 2023, from 10:30 a.m. to 6:00 p.m. Open house for the « Les Méditations d?Alisea » online store, where you’ll find minerals, polished and rough stones, engravings and handcrafted jewelry, as well as valuable advice on lithotherapy and well-being.

Sábado 2 de septiembre de 2023, de 10.30 a 18.00 h Jornada de puertas abiertas de la tienda en línea « Les Méditations d’Alisea », donde encontrará minerales, piedras pulidas, piedras en bruto, grabados y también joyas artesanales.

Am Samstag, den 2. September 2023, von 10:30 bis 18:00 Uhr, öffnet der Online-Shop « Les Méditations d’Alisea » seine Türen, in dem Sie Mineralien, geschliffene Steine, Rohsteine, Gravuren und auch handgefertigten Schmuck finden.

