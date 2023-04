Le charlot fait son cinéma 6rue Henrionnet, 11 mai 2023, Vouziers.

Jeudi 11mai à 15h et 20h, Le Charlot fait son cinéma.A plus de 75 ans, Jean Sarrus – membre fondateur du groupe légendaire « les Charlots » – a décidé de faire le tour des cinémas de France pour y dévoiler les coulisses des tournages.Jean Sarrus raconte au public, fan des « Charlots », tout ce que nous devions savoir sur les conditions des tournages de leurs films cultes.A partir de 9ans.Tarif unique à 12€..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . EUR.

6rue Henrionnet

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Thursday, May 11 at 3pm and 8pm, Le Charlot makes his movies.At more than 75 years old, Jean Sarrus – founding member of the legendary group « Les Charlots » – has decided to go around France’s cinemas to reveal the behind-the-scenes of the shootings.Jean Sarrus tells the public, fan of the « Charlots », all we needed to know about the conditions of the shootings of their cult films.From 9 years old.Single price at 12€.

El jueves 11 de mayo, a las 15:00 y a las 20:00 horas, Le Charlot hace su cine.A sus 75 años, Jean Sarrus -miembro fundador del legendario grupo » les Charlots »- ha decidido recorrer los cines de Francia para desvelar las condiciones de los rodajes entre bastidores.Jean Sarrus cuenta al público, fan de los » Charlots « , todo lo que hay que saber sobre las condiciones de los rodajes de sus películas de culto.A partir de 9 años.Precio único a 12?

Donnerstag, 11. Mai um 15 und 20 Uhr, Le Charlot fait son cinéma.Mit über 75 Jahren hat Jean Sarrus – Gründungsmitglied der legendären Gruppe « Les Charlots » – beschlossen, durch die Kinos Frankreichs zu reisen, um die Hintergründe der Dreharbeiten zu enthüllen.Jean Sarrus erzählt dem Publikum, das ein Fan der « Charlots » ist, alles, was wir über die Bedingungen der Dreharbeiten ihrer Kultfilme wissen müssen.Ab 9 Jahren.Einheitspreis 12€.

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme