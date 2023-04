Promenade commentée à vélo Au fil de la Cisse, 4 juillet 2023, Vouvray.

Promenade commentée à vélo « Au fil de la Cisse » de Vouvray à Nazelles-Négron pour un groupe de 6 personnes au fil de la Cisse, charmante rivière qui se jette dans la Loire à hauteur de Vouvray..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 18:00:00. 37 EUR.

Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided bike ride « Au fil de la Cisse » from Vouvray to Nazelles-Négron for a group of 6 people along the Cisse, a charming river that flows into the Loire near Vouvray.

Paseo guiado en bicicleta « Au fil de la Cisse » de Vouvray a Nazelles-Négron para un grupo de 6 personas a lo largo del Cisse, un encantador río que desemboca en el Loira cerca de Vouvray.

Kommentierte Fahrradtour « Au fil de la Cisse » von Vouvray nach Nazelles-Négron für eine Gruppe von 6 Personen entlang der Cisse, einem charmanten Fluss, der bei Vouvray in die Loire mündet.

