Promenade commentée à vélo au fil de la Cisse – Rendez-vous aux Jardins 2023, 3 juin 2023, Vouvray.

À l’occasion de l’édition 2023 des « Rendez-vous aux Jardins », profitez d’une promenade commentée à vélo. Le thème de cette année est « Les musiques du Jardin »..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 19:00:00. 52 EUR.

Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the occasion of the 2023 edition of « Rendez-vous aux Jardins », enjoy a guided bike ride. This year’s theme is « Les musiques du Jardin ».

Con motivo de la edición 2023 de « Rendez-vous aux Jardins », disfrute de un paseo guiado en bicicleta. El tema de este año es « Música en el jardín ».

Genießen Sie anlässlich der Ausgabe 2023 der « Rendez-vous aux Jardins » eine kommentierte Fahrradtour. Das diesjährige Thema lautet « Les musiques du Jardin » (Die Musik des Gartens).

