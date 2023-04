Promenade commentée à vélo Au fil du végétal, 4 mai 2023, Vouvray.

Promenade commentée à vélo « Au fil du végétal » à Vouvray et Vernou-sur-Brenne. Balade pour un groupe de 6 personnes sur la thématique du végétal « dans tous ses états »..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 18:00:00. 55 EUR.

Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided bike tour « Au fil du végétal » in Vouvray and Vernou-sur-Brenne. Walk for a group of 6 people on the theme of the plant « in all its states ».

Paseo guiado en bicicleta « Au fil du végétal » por Vouvray y Vernou-sur-Brenne. Paseo para un grupo de 6 personas sobre el tema de las plantas « en todos sus estados ».

Kommentierte Fahrradtour « Au fil du végétal » in Vouvray und Vernou-sur-Brenne. Spaziergang für eine Gruppe von 6 Personen zum Thema Pflanzen « in all ihren Zuständen ».

