JOURNÉES DU PATRIMOINE « CONCERT D’ORGUE À VOUVANT : SACHA DHENIN & ODILE FOUILLARDON » Place de l’Eglise, 17 septembre 2023, Vouvant.

Venez profiter du son du nouvel orgue de Vouvant dans le cadre des Journées du Patrimoine 2023..

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 . .

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



Come and enjoy the sound of the new Vouvant organ during the 2023 Heritage Days.

Venga a disfrutar del sonido del nuevo órgano Vouvant en el marco de las Jornadas del Patrimonio 2023.

Genießen Sie den Klang der neuen Orgel in Vouvant im Rahmen der Tage des offenen Denkmals 2023.

Mise à jour le 2023-01-27 par Vendée Expansion