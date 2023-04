FESTIVAL D’ORGUE « JEAN-SÉBASTIEN BACH » – PASCAL MARSAULT Place de l’Eglise, 24 août 2023, Vouvant.

Tous les jeudis à 19h, du 13 juillet au 31 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant. Thème 2023 : « Jean-Sébastien Bach »..

2023-08-24

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



Every Thursday at 7 pm, from July 13 to August 31, come and enjoy the organ festival of Vouvant. Theme 2023 : « Jean-Sébastien Bach ».

Todos los jueves a las 19.00 h, del 13 de julio al 31 de agosto, venga a disfrutar del festival de órgano de Vouvant. Tema 2023: « Jean-Sébastien Bach ».

Jeden Donnerstag um 19 Uhr, vom 13. Juli bis zum 31. August, genießen Sie das Orgelfestival von Vouvant. Thema 2023: « Johann Sebastian Bach ».

