CONCERT D’ORGUE – FÊTE DE LA MUSIQUE – « ORGANISTES EN HERBE » Place de l’Eglise, 24 juin 2023, Vouvant.

Concert donné dans le cadre de la Fête de Musique par la classe d’orgue du conservatoire de Nantes..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



Concert given as part of the Fête de Musique by the organ class of the Nantes Conservatory.

Concierto ofrecido en el marco de la Fiesta de la Música por la clase de órgano del Conservatorio de Nantes.

Konzert im Rahmen der Fête de Musique von der Orgelklasse des Konservatoriums von Nantes.

Mise à jour le 2023-01-23 par Vendée Expansion