Vouvant Orgue & Harpe à Vouvant Vouvant église Vouvant, 17 septembre 2023, Vouvant. Orgue & Harpe à Vouvant Dimanche 17 septembre, 16h30 Vouvant église Entrée libre, libre participation aux frais Concert orgue & harpe donné sur le grand orgue neuf de l’église de Vouvant par Sacha Dhenin à l’orgue et Odile Foulliaron à la harpe dans des oeuvres de Haendel, Fauré, Saint-Saëns et Ravel. Vouvant église place de l’église 85120 Vouvant Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire http://orgueetmusiqueavouvant.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

