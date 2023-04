Escalade à la Base Sports Loisirs Vézère VoutezacVoutezac Catégories d’Évènement: Corrèze

2023-04-10 14:00:00 – 2023-04-10 16:00:00

De 14h à 16h au site de la Lombertie

15€/personne.

15€/personne. Activité escalade encadrée sur le site de la Base.

Accessibilité : Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation en ligne ou par téléphone au 05 55 84 73 54. De 14h à 16h au site de la Lombertie

