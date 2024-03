Vous voyagez en train ? Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Vous voyagez en train ? Venez découvrir l’application SNCF Connect ! Jeudi 21 mars, 14h00 Bibliothèque Mériadeck être inscrit·e à la bibliothèque

Au cours de cet atelier, vous découvrirez comment utiliser l’application SNCF Connect pour planifier vos voyages, consulter les horaires de train, et acheter vos billets en quelques clics. Nous aborderons également les fonctionnalités pratiques telles que la gestion des réservations, les alertes en temps réel et bien plus encore.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr 05.56.10.29.50 Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Aelier Numérique