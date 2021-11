Vous Voulez Rire ? Varennes-Vauzelles, 23 novembre 2021, Varennes-Vauzelles.

Vous Voulez Rire ? Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles

2021-11-23 – 2021-11-23 Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère

Varennes-Vauzelles 58640 Varennes-Vauzelles Nièvre

EUR Ce spectacle musical de marionnettes aborde des sujets comme la différence, l’acceptation de soi et de l’autre à travers des moments pleins d’humour, de poésie et de philosophie. Ce spectacle est écrit d’après les albums jeunesse de Christian Voltz, dont certains sont disponibles en prêt à la médiathèque.

Spectacle pour enfants de 3 à 11 ans et plus largement pour la famille

Durée : 40 minutes – Cie Les Frères Duchoc

programmé dans le cadre des P’tits Mots Z’arts

culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr +33 3 86 71 61 71 https://ville-varennes-vauzelles.fr/

