du mardi 17 mai au vendredi 17 juin à Cité des sciences et de l’Industrie

Cette formation de 3 jours, concrète, pratique, ludique, facilite l’acquisition de techniques et d’outils indispensables au créateur. Elle s’adresse à tout porteur de projet, peu importe le domaine de création ou le niveau de qualification. Venez comme vous êtes ! Participation obligatoire aux 3 séances. Atelier proposé dans le cadre de la **Semaine pour l’emploi** organisé par la Mairie de Paris. 10h-17h [ATELIER] Pour acquérir des techniques et des outils indispensables quand on crée une entreprise ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T17:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T17:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T17:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T17:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T17:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T17:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T17:00:00

