Découvrez ce petit village au cœur d’une boucle de la Seine ! On vous emmène à la découverte de son histoire. Manoir, chapelle, église, photos anciennes …et ses habitants. Lionel Dumarche, habitant de Freneuse et passionné de son histoire vous rendra incollable sur la ville. Bonne visite ! Réservation obligatoire: [https://www.weezevent.com/vous-saurez-tout-sur-freneuse](https://www.weezevent.com/vous-saurez-tout-sur-freneuse)

