Aude Montréal 8.5 8.5 EUR Avant d’hériter d’une maison familiale Paul Tanner menait une existence paisible. La rénovation de cette demeure va l’emporter dans un tourbillon de surprises, caprices, déconvenues, susceptibilités, angoisses. Il va devoir partager son quotidien avec une flopée d’artisans hauts en couleur et en idées saugrenues.

Seul à la barre d’un bateau qui prend l’eau de toutes parts, Le nouveau propriétaire tente de ne pas sombrer. Nul doute que beaucoup de spectateurs retrouveront certaines de leurs galères de chantier.

CE SEUL EN SCÈNE est admirablement interprété par Roch-Antoine Albaladéjo. Il campe tous les personnages avec une

fluidité et une vivacité incroyable. La mise en scène de David Teysseyre, merveille d’ingéniosité, est réglée au millimètre.

Ceux qui n’ont pas lu le livre éponyme de Jean-Paul Dubois, duquel la pièce est adaptée, découvriront cette irrésistible histoire et ce texte magnifiquement ciselé. Ceux qui connaissent le roman retrouveront l’élégance impeccable de l’écriture, l’humour pince sans rire, souvent grinçant et parfois noir qui habite cette oeuvre.

