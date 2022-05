Vous plaisantez Monsieur Tanner, 4 décembre 2022, .

Vous plaisantez Monsieur Tanner

2022-12-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-04

Une comédie grinçante inspirée d’un texte satirique, une mise en scène ingénieuse de David Tisseyre et une interprétation d’acteur saluée par la critique. L’unique comédien hors-normes Roch-Antoine Albaladéjo séduit le public dans le rôle de l’heureux acquéreur d’une maison pourrie. Avant d’hériter de la maison familiale, Paul tanner menait une existence paisible. Mais depuis qu’il a décidé de la restaurer, rien ne va plus ! Maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous, tous semblent s’être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

© Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-18 par