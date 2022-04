“Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945” Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Bourges Catégories d’évènement: Bourges

À partir de mai 1940 et jusqu’en avril 1945, les bals sous toutes leurs formes, sont interdits sur le territoire français. La danse, loisir majeur de la jeunesse française de l’entre-deux-guerres, connaît un coup d’arrêt. Empêché, réprimé et sanctionné par le régime de Vichy, car défiant la morale et les bonnes mœurs, le bal devient clandestin. Comment l’interdit est-il transgressé ? Quelles musiques sont jouées ? Quelles cultures du corps sont révélées ? Mais surtout, quelles valeurs et quels liens sociaux rendent irrésistible l’envie de danser ? Après une première présentation à Grenoble en 2021, au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, cette exposition inédite et enrichie d’objets et de documents du Berry vous invite à la découverte de l’atmosphère des bals clandestins et de leur histoire. _Cette exposition a été réalisée à l’initiative du groupe de travail « Bals clandestins » du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / CNRS, en collaboration avec le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne et l’INA._

Entrée libre

La fièvre du samedi soir ? Les Français sous l’Occupation en étaient privés, ce qui n’a pas empêché de nombreux jeunes sur tout le territoire de braver l’interdit et de participer aux bals clandestins Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Rue Heurtault de Lamerville 18000 Bourges Bourges Cher

