Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945 Bourges, 4 mars 2022, Bourges.

Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945 Bourges

2022-03-04 13:30:00 – 2022-06-05 17:30:00

Bourges Cher

Empêché, réprimé et sanctionné par le régime de Vichy, car défiant la morale et les bonnes meurs, le bal devient clandestin.

Comment l’interdit est-il transgressé ? Quelles musiques sont jouées ? Quelles cultures du corps sont révélées ? Mais surtout, quelles valeurs et quels liens sociaux rendent irresistible l’envie de danser ? Après une première présentation à Grenoble en 2021, Elle vous est présentée ici enrichie d’objets et de documents du Berry

Cette exposition a été réalisée à l’initiative du groupe de travail « Bals clandestins » du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS), Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne / CNRS, en collaboration avec le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne et l’INA.

A partir de mai 1940 et jusqu’en avril 1945, les bals sous toutes leurs formes, sont interdits sur le territoire français. La danse, loisir majeur de la jeunesse française de l’entre-deux-guerres, connaît un coup d’arrêt.

direction.archives@departement18.fr +33 2 48 55 82 60

Musée de la résistance

Bourges

